Prato, brutto ko: in superiorità numerica perde 2-1 a Sasso Marconi

Sasso Marconi, 29 settembre 2024 - Prato sconfitto e contestato dai suoi tifosi accorsi a Sasso Marconi. Nonostante la superiorità numerica per oltre 70 minuti per via dell'espulsione di Tarozzi, i lanieri escono battuti dallo stadio Carbonchi. Finisce 2-1 l'incontro valido per la quarta giornata del girone D di Serie D. A deciderlo sono le reti di Geroni e Deme Serigne. Inutile per i biancazzurri il sigillo di Marino, che aveva risposto al vantaggio iniziale dei gialloblù.

La cronaca

La prima occasione, e che occasione, si registra all'8': tutto nasce da una punizione battuta malamente da Remedi, che favorisce la ripartenza avversaria. E' Armaroli a guidarla, superando la difesa biancazzurra e presentandosi a tu per tu con Fantoni, ma sul più bello il giocatore di casa spedisce la sfera alle stelle. Trascorrono tre minuti e sono ancora i bolognesi a sfiorare il vantaggio, stavolta con Jassey che, servito da Pampaloni, non inquadra il bersaglio grosso da posizione invitante. Fatica la formazione ospite in questa fase di partita, ma al 19' ecco l'episodio che può cambiare l'inerzia della sfida. Romairone finisce a terra al limite dell'area gialloblù dopo un contatto con Tarozzi, che viene espulso dal direttore di gara Femia per fallo da ultimo uomo. E' lo stesso classe '99 a battere la punizione, che termina alta. La superiorità numerica dei biancazzurri però non si vede e infatti al 29' il Sasso Marconi sblocca il punteggio con capitan Geroni, che lascia partire un sinistro dalla distanza che non perdona Fantoni. Il colpo subito scuote i lanieri, che reagiscono immediatamente: al 31' serve un gran riflesso di Celeste per negare a Romairone il pareggio. Poco male per la truppa di mister Maurizio Ridolfi, che segna pochi secondi più tardi: Girgi mette in mezzo per Marino, che da centro area gonfia la rete. Per il centrocampista ex Reggina si tratta del secondo gol in campionato dopo quello siglato a Ravenna. Ed è sempre l'esperto centrocampista a farsi vedere in chiusura di frazione con una conclusione fuori misura. All'intervallo il risultato è quindi 1-1.

Al rientro in campo ci si aspetterebbe un Prato deciso a prendersi la vittoria. E invece i biancazzurri sono distratti: al 54' l'inserimento del neo entrato Deme Serigne sorprende la retroguardia ospite, ma il colpo di testa termina out. I lanieri pagano il cattivo atteggiamento al 58', quando lo scatenato Deme Serigne si fa beffa di Conson, salta anche Fantoni e deposita in porta il pallone del nuovo vantaggio gialloblù. Remedi e compagni cercano di rispondere, ma il destro del subentrato Preci non centra la porta. Mister Ridolfi lancia nella mischia anche Magazzù e Moreo, ma le sostituzioni non generano l'effetto sperato. La squadra ospite infatti non riesce a rendersi pericolosa nonostante l'uomo in più. Il Sasso Marconi infatti controlla senza grossi affanni e senza concedere palle gol. Almeno fino alla girata all'84' di Marino, che sorvola di un soffio la traversa. Subito dopo i bolognesi si salvano in occasione di una mischia nella propria area. Marino ci prova su punizione, ma spedisce la sfera a lato. Il Prato prova a crederci nei cinque minuti di recupero, ma ad andare vicino alla rete è Michael.

Il tabellino

Sasso Marconi - Prato 2-1

Sasso Marconi (4-3-3): Celeste; Tarozzi, Cudini, Marcaletti, Montanaro; Lisanti (dal 52' Deme Serigne), Geroni (dal 72' Bonfiglioli), Pampaloni (dal 60' Cinquegrana); Armaroli, Mancini (dal 52' Michael), Jassey. A disp. Bisazza, Barattini, Romagnoli, Pelloni, Pirazzoni. All. Pedrelli.

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Videtta, Conson, Girgi; Giusti, Marino, Remedi (dal 73' Rossi), Limberti (dal 55' Preci); Marigosu (dal 64' Magazzù); Romairone, Barbuti (dal 69' Moreo). A disp. Ricco, De Ferdinando, Diana, Matteucci, Moussaid. All. Ridolfi.

Arbitro: Alessandro Femia della sezione di Locri. Assistenti: Giuseppe Locri di Vibo Valentia e Andrea Galluzzo di Locri.

Marcatori: Geroni al 29', Marino al 32', Deme Serigne al 58'.

Note: Ammonito Marigosu, Espulso Tarozzi. Recupero 2' pt, 5' st.