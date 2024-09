Scandicci, oggi la presentazione. Il presidente Fabio Rorandelli: "Vincere tutte le domeniche"

Il tanto atteso giorno per la prima squadra dello Scandicci è arrivato. Stasera, alle 18,30, presso la Co.Bra.Ma in via Perosi 4 a Scandicci, il patron Fabio Rorandelli presenterà la squadra che domenica inizierà il campionato di Eccellenza, girone B. Si profila un brindisi di inizio stagione con maggior entusiasmo rispetto alla scorsa stagione per una campagna acquisti di spessore che ha soddisfatto appieno gli sportivi, contribuendo a far crescere il tasso tecnico della squadra, che si è resa subito protagonista alla prima apparizione in Coppa Italia con la vittoria sul campo della Rondinella.

Con affetto sincero e con una fede indissolubile, il patron Rorandelli, si stringerà attorno ai suoi Blues e al riconfermato tecnico Claudio Ventrice, per ribadire che il suo desiderio è di riportare lo Scandicci di nuovo in serie D.

"Con una rosa più attrezzata rispetto a quella precedente – precisa il patron dei Blues, Fabio Rorandelli – vogliamo vincere ogni domenica per fare poi i conti alla fine. Abbiamo trovato una nuova casa accogliente, l’impianto di San Casciano val di Pesa; siamo fiduciosi".

Che cosa dirà ai suoi tifosi?

"Non avendo più uno stadio, e mi auguro che la nuova amministrazione comunale possa garantirci al più presto una nuova casa, il mio appello sarà quello di seguirci ogni domenica in questo nuovo e impegnativo percorso".

Le avversari più da temere?

"Tutte. Se parti favorita tutte giocheranno contro con maggior determinazione; per cui ci aspettano tante belle sfide".

Qual è il reparto che le offre maggiori qualità?

"Grazie al lavoro del dg Claudio Davitti e al tecnico Claudio Ventrice, abbiamo inserito elementi di spicco: Fedele in porta, in difesa Sabatini e a centrocampo Guidelli; un giocatore di categoria superiore. Sul davanti abbiamo inserito un giocatore interessante come Tommaso Del Pela, fratello del nostro Niccolò".

Giovanni Puleri