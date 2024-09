Scatta il memorial Rossi. In campo oltre 500 baby

di Massimo Bagiardi

Al via, da stamani, la terza edizione del Memorial Paolo Rossi, la competizione intitolata al campione del mondo che vedrà ai nastri di partenza squadre under 14 di grande rango, come Milan, Juventus, Roma, Real Madrid e Porto, oltre alla presenza delle valdarnesi Sangiovannese, Montevarchi e TerranuovaTraiana assieme ad altre realtà dilettantistiche italiane e straniere. La principale novità di quest’anno sarà il calcio femminile con le formazioni under 17 di Vicenza, Chievo, Freedom e Arezzo. Teatro degli incontri saranno gli sta, Montevarchi, San Giovanni, Terranuova e Badia Agnano, quest’ultimo impianto scelto proprio per il calcio "rosa". Sedici in totale le compagini ai nastri di partenza del Memorial, il doppio rispetto alle ultime edizioni, una novità assoluta per rendere più ricca e appassionante questa tre giorni che porterà in tutto il Valdarno la bellezza di oltre 500 tesserati. Da stamani, come detto, il fischio d’inizio alle 9.30 a con Milan-Castiglione del Lago assieme a Pontevalleceppi-Montevarchi a Terranuova, Academy Civitanovese-TerranuovaTraiana a Montevarchi e Sangiovannese-Sedriano al Fedini.

Alle 11 e alle 16 altre partite tra cui spicca anche un interessante Roma-Real Madrid a Montevarchi e proprio in chiusura di giornata, alle 17.30, un Milan Porto sempre al Brilli Peri che non mancherà di richiamare un buon numero di sportivi sugli spalti. Domani altre gare nella mattina, al pomeriggio le semifinali per poi arrivare alla domenica per l’ultimo giorno della competizione nel quale a Montevarchi, alle 16, si assegnerà il primo posto che andrà a far compagnia nell’albo d’oro del Memorial a Perugia e Milan vincitrici delle due precedenti edizioni.

A organizzare il tutto l’Accademia Italia Paolo Rossi con il patrocinio dei Comuni di Montevarchi, San Giovanni, e Terranova, della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana, della Fifa, della Figc, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Dilettanti sia maschile che femminile, della Figc divisione Serie A Femminile Professionistica, della Figc divisione serie B femminile, dell’Associazione Italiana Calciatori e del Coni. Il calendario completo delle partite sul sito accademiaitaliapaolorossi.it