Scatto dell’atletico. Matelica, ko indolore per la neo promossa

Atletico Centobuchi

4

Matelica

3

ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini, Pietropaolo (8’st Addari), Fabi Cannella, Veccia, Lanzano, Sharif (34’st Mbjeshova), D’Intino (12’st Zadro), Picciola, Galli (1’st Liberati), Cialini (40’st Traini), Napolano. All: Liberati.

MATELICA: Petrelli, Croia, Merli, Sileoni (1’st Gashi), Lapi, Doko (1’st Zappasodi), Jachetta, Scotini (12’st D’Errico), Iori (30’st Brachetta), Stroppa (22’st Catalani), Paradisi. All: Passarini.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Reti: 17’ Stroppa, 18’ Cialini, 26’ rig. e 33’ Galli, 27’ e 7’ st Iori, 42’ Napolano.

Nonostante la vittoria del campionato il Matelica dà battaglia all’Atletico Centobuchi, che vince e chiude al secondo posto. Primo tempo emozionante. L’Atletico colpisce un palo e poi passa in svantaggio per il gol di Stroppa. Un minuto dopo Cialini pareggia e Galli al 26’ segna il rigore del sorpasso. Al 27’ Iori piazza il colpo del pareggio. Al 33’ Galli in gol e al 42’ Napolano segna ancora. A inizio ripresa il Matelica accorcia le distanze con Iori. L’Atletico poi controlla con ordine e non concede più chance alla capolista.