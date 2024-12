Sciano fermato dal Monterappoli: 1-1 nel recupero di Serie A2

Aggancio in vetta fallito da parte dello Sciano, che nel recupero del girone C di Serie A2 di mercoledì scorso al sussidiario di Certaldo non va oltre l’1-1 con il Monterappoli: Bongini risponde al vantaggio ospite di Peruzzi. Lo Sciano sale infatti a quota 24, a meno due dalla capolista Massarella, mentre gli arancioneri empolesi agganciano l’Ortimino al settimo posto con 13 punti. Intanto stasera è già tempo di tornare in campo con la disputa dei tre anticipi del girone A di A1, tra cui spicca Limitese-Casa Culturale, terza contro prima. Tutti in campo per l’ultima giornata del girone di andata, tranne il raggruppamento B della massima categoria perché essendo formato da 12 squadre ha già terminato l’andata lo scorso fine settimana. Dopo i sei posticipi di lunedì, infatti, il campionato di calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa si fermerà per le festività natalizie fino al 10 gennaio quando i gironi A, C e D riprenderanno con le gare di ritorno, la settimana successiva toccherà anche al gruppo B. Di seguito, comunque, ecco il programma dei prossimi giorni.

Serie A1, girone A – Stasera: Strettoio Pub-Stabbia (21.30, Montaione); Limitese-Casa Culturale (21.30, Montelupo Brandani); Real Isola-San Gimignano (21.30, San Donato San Miniato). Domani: Gavena-Ferruzza (14.30, Gavena); Castelnuovo-Scalese (14.30, Castelnuovo d’Elsa). Lunedì: Fiano Certaldo-Sovigliana (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: 4 Mori.

Serie A2, girone C – Domani: Massarella-Pitti Shoes (14.30, Massarella); YBPD United-Ortimino (14.30, La Scala); Molinese-Brusciana (15, La Serra). Domenica: Spicchiese-Sciano (10, Petroio). Lunedì: Atletico Team-Monterappoli (21.15, San Pierino); Montespertoli-Mastromarco (21.30, Baccaiano). Riposa: Vinci.

Girone D – Domani: Arci Cerreto Guidi-Malmantile (14.30, Lazzeretto); Corniola-Unione Valdelsa (14.30, Cortenuova); Gs Vico-Catenese (15, Vico d’Elsa). Lunedì: Borgano-San Pancrazio (21.15, San Baronto); Piaggione Villanova-Arci San Casciano (21.30, Villanova); San Quirico-Le Botteghe (21.30, San Casciano val di Pesa). Riposa: Virtus Tavarnelle.

Si.Ci.