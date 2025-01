Scivolone Fabbrico: ne prende tre

SPORTING SCANDIANO

1

SALSOMAGGIORE

1

SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Barbieri M., Faye, Maccabruni, Bonora (35’ st Canalini), Ferrari, Waddi (30’ st Turrini), Davitti (40’ st Provenzano), Barbieri L. (48’ st Romani), De Pietri (13’ st Staiti). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Rinaldini, Vitrani. All. Baroni.

SALSOMAGGIORE: Borges, Furlotti, Compiani (15’ st Dattaro), Pedretti, Ferrari, Morigoni, Ramponi (31’ st Sanogo), Orlandi, Fanti, Corbelli, Roberi (22’ st Yener). A disp. Avanzini, Brunani, Compaore, Ascione, Berti. All. Apolloni.

Arbitro: Astorri di Piacenza.

Reti: 3’ Corbelli (SA), 17’ Ferrari (SP).

Note: ammoniti Provenzano (SP), Ferrari, Morigoni, Fanti e Yener (SA).

Succede tutto in avvio di gara: è un sinistro di Corbelli a far esultare i parmensi, ma al 17’ arriva l’1-1 con Ferrari, il cui diagonale si insacca alle spalle di Borges. I locali fanno la partita ma non riescono a capitalizzare le tante occasioni avute.