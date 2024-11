Sconfitta amara per il Poggibonsi. I Leoni cedono alla Sangiovannese

POGGIBONSI

1

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi; Salvadori (59’ Massai), Mignani, Marcucci; Bellini, Vitiello, Belli (76’ Valori). A disposizione: Bruni, Martucci, Tanganelli, Pisco, Palazzesi, Lepri, Fracassini. Allenatore: Balestri.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo, Arrighi (76’ Shenaj); Pertica, Nannini, Romanelli (76’ Pertici), Sabattini (91’ Bertaso), Nieri (85’ Pardera), Bocci (76’ Rotondo). A disposizione: Barberini, Lorenzoni, Chelli, Lombardi. Allenatore: Bonura.

Arbitro: Decimo di Napoli.

Reti: 18’ Vitiello, 36’ Santeramo, 81’ Rotondo.

POGGIBONSI – Decollo ancora rinviato per il Poggibonsi versione casalinga. A distanza di una settimana dall’impresa di Civita Castellana, i giallorossi subiscono la sconfitta allo Stefano Lotti da una Sangiovannese capace di capovolgere le sorti del confronto e di ottenere, per la prima volta, i tre punti esterni dopo una sfilza di verdetti avversi nei match disputati in trasferta. Si comincia con l’esposizione dello stendardo contro la violenza sulle donne. In tribuna Michele Mignani segue da spettatore la prova del figlio Carlo, schierato nel cuore della mediana. Mister Calderini e il suo vice Michele Beoni, sono costretti ancora sugli spalti per i rispettivi provvedimenti del giudice sportivo. In panchina, il preparatore atletico Iuri Balestri. Il Poggibonsi sembra interpretare al meglio la sfida in apertura, creando in più di una circostanza i presupposti per il vantaggio che arriva con Vitiello al 18’. L’attaccante, quasi al limite dell’area, mira l’angolo e batte con un diagonale Patata per l’1-0. Ma il Poggibonsi non dà concretezza alla sua offensiva e la compagine ospite prende coraggio. Cade in area Sabattini al 35’, ma il direttore di gara assegna agli azzurri ’solo’ un angolo. Proprio dalla bandierina matura il colpo di testa del difensore Santeramo per il pareggio. A carico del Poggibonsi il solito gol da palla da fermo. L’1-1 offre maggiore slancio alla Sangiovannese, mentre il Poggibonsi smarrisce l’iniziale verve. Una sensazione che trova piena conferma nella ripresa. È il team di Bonura infatti a tessere la tela per liberarsi dalle grinfie del Poggibonsi, per condurre le danze e avvicinarsi alla segnatura. Serve il miglior Pacini per respingere un fendente dalla distanza di Sabattini. Gli equilibri cambiano e all’81’ un’azione ben congegnata sulla destra dalla Sangiovannese: il tocco determinante è di Rotondo, appena spedito sul rettangolo da mister Bonura, per il centro che vale il 2-1. Una firma che equivale anche alla conquista dell’attesa affermazione esterna per la Sangiovannese. Il Poggibonsi, nella tranche conclusiva, impegna in una occasione, con Bellini, il portiere di una squadra ospite che può esultare al triplice fischio per la fine del digiuno in trasferta.

Paolo Bartalini