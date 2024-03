Sconfitta casalinga per il team di D’Antoni: "Male solo il risultato, non certo l’impegno"

Ultima di campionato per il team "rosa" di calcio a 5 del Follonica Gavorrano. La formazione di Roberto D’Antoni, è stata sconfitta in casa dal Firenze C5 per 3-1, nell’ultimo turno di serie C di calcio a 5. "La partita ci ha visti sconfitti, ma l’impegno delle ragazze è stato alto – commenta mister Roberto D’Antoni –. Abbiamo cercato di concludere il nostro campionato al meglio. Durante tutta la stagione abbiamo dimostrato chi siamo e quanto valiamo, purtroppo le mancanze continue di alcune calciatrici ci hanno penalizzato. Per il prossimo anno mi aspetto di fare sempre di più e impegnarci come sempre. Nella speranza di recuperare definitivamente Giulia D’Antoni e di ricevere la disponibilità di nuove ragazze per rinforzare la rosa".

Follonica Gavorrano: Abate, Baila Longo, Barahona, Borelli, D’Antoni, Falcinelli, Falcini, Gobbi, Rinaldi, Vincenti, Zorzi. All. D’Antoni.

Firenze C5: Luongo, Ingegneri, Peraldo Gianolino, Romero Fratini, Paoli, Chiocciora, Pocobelli, Tesi, Tofani, Capretti. All. Tarchiani

Reti: 7’ Vincenti, 15’ Tofani, 27’ Pocobelli, 8’ st Romero Fratini.