Scontri decisivi per Gambassi e Ponte a Cappiano in chiave play-off

Scontro diretto in chiave play-off nella penultima giornata del girone E di Prima Categoria per il Gambassi, che oggi alle 15.30 andrà a far visita all’Audace Galluzzo. I padroni di casa sono infatti quarti, ultimo posto utile per qualificarsi alla prima fase di spareggi promozione visto che l’ampio distacco dal secondo posto esclude ormai il quinto, con 5 lunghezze di vantaggio sui termali. Di conseguenza la squadra di Falco ha un solo risultato a disposizione per giocarsi poi il tutto e per tutto nell’ultima giornata, ossia la vittoria. Detto che all’andata finì 1-1, nelle fila locali mancherà Santucci per squalifica.

Passiamo poi alla Seconda Categoria (fischio d’inizio sempre alle 15.30), dove nella penultima gara del girone G anche il Ponte a Cappiano ha un solo risultato a disposizione per continuare a puntare il pass play-off, nella gara interna contro un Sextum Bientina a caccia invece di punti per la salvezza. In questo momento i calligiani sono quinti, ma resterebbero fuori per gli oltre 10 punti di distacco dal secondo posto e devono quindi provare a ridurre questo svantaggio o a scavalcare il Terricciola, che li precede di 3 lunghezze.

Nello stesso raggruppamento l’Aurora Montaione ormai salva ospiterà a “Il Prato“ il fanalino di coda e già retrocesso Ponte delle Origini. Gara senza quindi particolare pressioni che i ragazzi di mister Razzanelli proveranno però a vincere per congedarsi al meglio dal proprio pubblico.

Chiudiamo la panoramica sul prossimo turno di Seconda Categoria, andando a vedere gli impegni delle tre empolesi del girone F, tutte in cerca di punti salvezza. Le partite sulla carta più difficile sono quelle che attendono Santa Maria ed Avane, rispettivamente di scena sul campo del Sesto Calcio e de La Lanterna. Entrambe sono appaiate al sesto posto con 44 punti. Infine, scontro diretto per il Monterappoli, che a Cambiano riceve al visita del Cobra Kai. Le due compagini sono separate da appena 2 punti in favore dei neroverdi empolesi e vincere, per la squadra di Bruno, significherebbe fare un bel passo verso la salvezza diretta.

Si.Ci.