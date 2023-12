Scontro al vertice. Il Trodica conquista un punto contro la Vigor Castelfidardo

VIGOR

TRODICA

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Pincini (30’ st Calligari), Ballarini (36’ st Storani), Altobello (12’ st Terrè), Mosca (36’ st Malaccari), Rombini. Panchina: Flumini, Bandanera, Scansani, De Maio, Kante. All. Manisera.

TRODICA: Marani, Tartabini, Stortini, Monserrat, Berrettoni, Ciccarelli (30’ st Catinari), Pampano, Emiliozzi (1’ st Moriconi), Sejfullai (32’ st Usignoli), Titone, Panichelli (43’ st Romagnoli). Panchina: Battistelli, Da Col, Saneeh, Wali, Ferreira. All. Buratti.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Il Trodica ferma la marcia vincente della capolista Vigor Castelfidardo tornando a muovere la classifica. La squadra di Buratti ferma sul risultato di partenza la Vigor al Gabbanelli. Il tecnico dei maceratesi manda subito in campo i nuovi Marani e Pampano cercando di colpire a inizio partita in contropiede. Proprio Pampano fa l’assist man per Emiliozzi, ma Marconi sventa il pericolo.

Nella ripresa da segnalare le punizioni di Moriconi per gli ospiti, con Lombardi che devia in corner, mentre dall’altra parte ci prova Santoni con Marani che sventa il tentativo degli avversari. Alla fine termina 0-0, con il Trodica che raggiunge a quota 23 punti l’Atletico Centobuchi. La Vigor Castelfidardo retrocede al secondo posto a due punti dal primo occupato da un Matelica che sta andando a mille e sembra non sbagliare più un colpo.