Scontro d’alta classifica: "Maceratese, voglia di bis"

"Servirà mettere in vetrina quella determinazione e attenzione mostrate contro il Chiesanuova". Stefano Serangeli, direttore generale della capolista Maceratese, parla della sfida di oggi contro la K Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato. Si gioca alle 15 all’Helvia Recina - Pino Brizi. È un turno interessante di campionato perché mette di fronte anche Urbania e Chiesanuova, cioè quarta contro terza. "La Maceratese – puntualizza Serangeli – pensa solo a se stessa e alla sua partita, si tratta di una gara che vale 3 punti come tutte e non è decisiva mancando ancora tantissimi match. È allora prematuro definire cruciale la nostra partita". I biancorossi si presentano all’appuntamento senza Luca Cognigni, fermato per un turno dal giudice sportivo. "È una perdita importante, – spiega il dg biancorosso – si tratta di un giocatore determinante sul piano tecnico, come personalità, esperienza. Credo che la sua assenza pareggi, ma potrebbe avere anche un peso maggiore, rispetto alle loro due squalifiche (Dominici e Magnanelli)". E allora sarà una Maceratese diversa davanti. "Giocheremo in un altro modo, abbiamo un parco attaccanti vario con elementi differenti uno dall’altro". Gli avversari si presentano con ottime referenze. "Si tratta di una formazione costruita per vincere, hanno elementi di grande esperienza abituati a giocare certe gare a differenza nostra". Si confida in una bella cornice di pubblico. "La speranza – conclude Serangeli – è che ci sia una bella risposta sugli spalti".

La K Sport Montecchio Gallo si presenta all’appuntamento senza alcune pedine. "Siamo reduci – osserva Ettore Mariotti, diesse della formazione pesarese – dalla sconfitta a Monte Urano e per quella partita accusiamo la squalifica di Dominici un giocatore molto importante, e speriamo che Barattini sia disponibile". Il tecnico Magi, ora sulla panchina della K Sport, torna a Macerata dove ha scritto una pagina memorabile vincendo la serie D senza perdere una partita.