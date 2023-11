Scontro salvezza. Colpaccio nel recupero del Montegiorgio: in 10 batte l’Azzurra Colli

AZZURRA COLLI

AZZURRA COLLI (4-3-1-2): Castelletti; Petrini (1’st Rossi), Aliffi, Filipponi, Vallorani; Fazzini, Gabrielli, Gesuè (33’st Russo); Albanesi (20’st Acciarri); Zira, Del Marro (39’st Giovannini). All: Amadio.

MONTEGIORGIO (3-5-2): Forconesi; Diakhabi, Rossini, Ferrini; Milozzi (12’st Maranesi), Candidi (45’+3st Vignaroli), Gori, Zancocchia, Marcattilli; Bardeggia, Albanesi (22’st Cobo). All: Vagnoni.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 22’pt Marcattili, 41’pt rig. Gesuè, 45’st Bardeggia.

Note: spettatori 200 circa. Espulso: al 21’st Maranesi. Ammoniti: Rossini, Petrini, Gabrielli, Zancocchia, Gesuè, Bardeggia, Acciarri, Del Marro, Vagnoni (dalla panchina). Rec.: 1’-4’.

Ancora una sconfitta per l’Atletico Azzurra Colli e ancora una volta il gol arriva nei minuti finali a punire i ragazzi del presidente Giovanni Fioravanti. Nella settimana del ritorno di Andrea Petrucci, che non può essere schierato per squalifica, l’Azzurra Colli era chiamata a conquistare la prima vittoria stagionale. E invece il Montegiorgio prima va vicino al vantaggio con Albanesi, ma il bravo portiere Castelletti gli devia il pallone in corner, poi al 22’ trova il vantaggio su un cross dalla destra di Milozzi e colpo di testa in diagonale di Marcattilli. Amadio sposta in avanti Gesuè e rimette Albanesi come mezzala. Il giovane centrocampista si fa agganciare poco dentro l’area da Milozzi, e l’arbitro decreta il calcio di rigore tra le proteste ospiti. Dal dischetto proprio Gesuè insacca il pallone in rete per la parità. Nella ripresa al 21’ l’episodio che potrebbe cambiare il match: Maranesi, entrato da poco più di otto minuti, protesta in maniera scomposta e l’arbitro Eletto lo espelle. L’Azzurra Colli in superiorità numerica prova a vincere la sfida ma Bardeggia al 90’ sfrutta un errore difensivo e deposita in rete. L’Azzurra Colli resta ultimo a tre punti, mentre il Montegiorgio sale a quota 9 e al momento sarebbe fuori dai playout.

Valerio Rosa