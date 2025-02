Scontro salvezza in casa dei Leoni. Montevarchi si affida a Sesti

MONTEVARCHILa sfida tra i Leoni e l’Aquila, per usare i simboli dei due club, ha sempre un fascino speciale, qualunque sia la classifica. Oggi a Poggibonsi, tuttavia, l’incontro della quinta di ritorno in programma allo stadio "Stefano Lotti" conterà anche e soprattutto per le aspirazioni di salvezza di giallorossi e rossoblù, con i padroni di casa in vantaggio di due punti. Atos Rigucci, che alla vigilia si è complimentato sinceramente con il suo collega Stefano Calderini definendolo "un allenatore bravo come pochi", ritroverà il raziocinio di Davide Sesti a centrocampo. Ha scontato la squalifica ed è un rientro prezioso per i meccanismi di un Montevarchi che però lamenta ben quattro assenze per gli infortuni di Picchi, Boncompagni, Damiano e il forfait del 2006 D’Alessandro ancora squalificato. Non fa drammi, ad ogni modo, il trainer aquilotto, consapevole delle difficoltà ma al tempo stesso convinto delle chances di far bene dei suoi ragazzi: "Siamo una squadra giovane che commette a volte degli errori ma dobbiamo darle fiducia perché lavora bene ed è concentrata su una partita che intende interpretare al meglio". Quanto ai pochi gol degli attaccanti, poi, il mister ha un’idea precisa: "Le reti arrivano se si gioca sempre di squadra. Domenica scorsa, a dire il vero, le occasioni create sono state diverse. Ci è mancato solo un pizzico di fortuna". Martinelli e soci saranno seguiti da quasi 200 tifosi e l’interesse è frutto della storica quanto leale rivalità sportiva tra le due compagini. Non si prevedono novità, Sesti a parte al posto di Borgia, nello schieramento montevarchino rispetto al k.o. con l’Orvietana.Così in campo ore 14.30: POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Palazzesi, Borri, Fremura, Cecconi; Marcucci, Bigica, Mignani; Belli, Bellini, Vitiello. Allenatore: Calderini (squalificato, in panchina Beoni). MONTEVARCHI (4-3-2-1): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti; Ciofi, Orlandi, Bontempi; Priore. Allenatore: Rigucci.Arbitro: Iurino di Venosa. Assistenti: Marvulli/Di Leo. Giustino Bonci