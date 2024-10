Scritte sui cancelli dello stadio: attaccata la proprietà. Prato, Scarafoni pronto all’esordio. Tifosi ancora contro la società

Stefano Commini ancora bersaglio della contestazione dei tifosi del Prato. Come già accaduto circa due settimane fa, nella giornata di ieri sono comparse delle scritte sui cancelli dello stadio Lungobisenzio contro la proprietà biancazzurra. "Società di pizzicaroli. Quattro anni sempre la solita minestra riscaldata", il messaggio indirizzato nei confronti del presidente dei lanieri, preso di mira anche durante le partite interne con dei cori. I risultati in crescita della squadra dopo il cambio in panchina fra Maurizio Ridolfi e Marco Mariotti non sembrano insomma aver placato gli animi accessi di una parte dei sostenitori del Prato, in rotta con Commini. Dalle questioni extra campo a quelle di campo. In occasione del match con il Forlì, valevole per la decima giornata del girone D di serie D e in programma domenica alle 14,30 allo stadio Tullo Morgagni, potrebbe fare potrebbe fare il proprio esordio con i lanieri l’ultimo arrivato, Roberto Scarafoni.

"Sono prontissimo", ha detto il classe 2005, già in panchina (ma non schierato) contro l’Imolese. Dopo aver iniziato la stagione con l’Albenga, collezionando sei presenze da titolare (più una in coppa di serie D), il giovane centrocampista si è svincolato come i compagni, decidendo poi di seguire mister Mariotti nella sua nuova avventura a Prato. "Con il mister mi ero trovato bene già all’Albenga: fa giocare un bel calcio alla squadra che allena e insegna cose importanti ai propri giocatori. Qui a Prato ha dato fin da subito un’identità ben precisa al gruppo, come si è potuto vedere negli impegni sotto la sua gestione", le parole di Scarafoni, che sulla linea mediana può occupare il ruolo di mezzala sia destra che sinistra. L’anno passato ha vissuto un’annata da titolare al Sarrabus Ogliastra, sempre nel campionato di serie D, totalizzando 24 presenze. Il debutto fra i dilettanti risale alla stagione 2022/23, quando militava nel Ladispoli. "La piazza dove mi trovo adesso è molto importante. Sono molto contento di essere qua a Prato, anche perché i tifosi sono davvero calorosi. Speriamo di regalare loro una gioia contro il Forlì. Ci stiamo allenando forte per riuscire a disputare una grande gara domenica", ha sottolineato Scarafoni".

Francesco Bocchini