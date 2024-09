Scuola Calcio Buscherini. Ripartono le attività per ragazzi a Ospedaletto

È ripartita l’attività calcistica giovanile della Scuola Calcio Buscherini presso l’omonimo polisportivo, in via Orceoli nel quartiere Ospedaletto. A disposizione dei piccoli atleti della società il campo regolare, quello destinato agli allenamenti e quello di calcio a cinque, tutti in erba. Le attività sono aperte per i baby calciatori dai 4 agli 11 anni e sono mirate alla crescita dei ragazzi, una cinquantina, allenati da istruttori qualificati, col patentino Uefa e diploma Isef. Il progetto educativo della Scuola Calcio Buscherini, diretta dal responsabile Matteo Leucci, persegue il fine di riportare il gioco del calcio alla dimensione ludica che lo deve contraddistinguere, in particolare per i ragazzi in giovane età. Info: 340.7461436.