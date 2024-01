Scuola, pallone e progetti sociali. Il Pontassieve compie 100 anni: "Aperti al futuro e ai più giovani"

Pontassieve calcio, 100 anni di storia e di gloria. Il 30 dicembre la società ha festeggiato questo compleanno di grande fascino al bar pasticceria Ruggini, accanto ai locali dell’Alimentari Del Mela, dove nel 2023 era stato fondato l’Us Pontassieve. All’evento era presente lo staff direttivo della società, insieme agli assessori Giulia Borgheresi e Filippo Pratesi, al presidente della Bcc di Pontassieve Matteo Spanò, al presidente regionale Figc-Lnd Paolo Mangini e ad alcuni sostenitori e tifosi del club.

"Ci hanno raccontato che era una giornata di pieno inverno e di fine anno quando 100 anni fa fu firmato l’atto costitutivo della società - ha detto l’attuale presidente Sebastiano Giusti -. Abbiamo scelto di ritrovarci in un luogo significativo per un brindisi speciale che dà il via ad una serie di iniziative previste per il prossimo semestre 2024. Sono allo studio e in fase di realizzazione varie iniziative per lasciare una traccia indelebile. Un percorso ricco di soddisfazioni, qualche rammarico, splendide vittorie e anche sconfitte, un forte legame col territorio, la capacità di avere idee, con il fondamentale impegno di tanti dirigenti, volontari e atleti. Grazie a chi ci è stato vicino e a chi sarà presente nel futuro. Il Pontassieve calcio vuole aprire sempre più la porta a tutti gli sportivi e in particolare ai giovani".

Il Pontassieve viene fondato nel 1923 e disputa i primi campionati nel campo di piazza della Vittoria, dove adesso spiccano alte costruzioni immobiliari. Poi il trasferimento nello stadio di viale Diaz, inaugurato nel 1975, con la disputa di campionati di vario livello fino all’Eccellenza, seguiti dal gruppo ultras Gente Tosta in trasferte memorabili. Il Pontassieve in tutti questi anni si è reso protagonista anche per l’impegno dimostrato nel settore giovanile e nella scuola calcio, a livello tecnico, sociale ed educativo, arrivando ad oggi ad avere oltre 500 tesserati.

Francesco Querusti