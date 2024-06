Seconda Carrarese Giovani regina del mercato. Ingaggiati Micheli, Zuccarelli, Pinzuti e Ausili

Luca Micheli è il nuovo centravanti della Carrarese Giovani. La notizia dell’arrivo di Micheli ha cominciato a prendere forma a metà maggio e si è concretizzata ieri mattina. Lo ha annunciato nella tarda mattinata di ieri il direttore sportivo del sodalizio gialloblù di via Fosdinovo Marco Vaccà. Dal primo incontro datato 26 maggio, ne sono seguiti altri tra l’ex numero nove della Filattierese e il direttore sportivo Vaccà che ha compiuto un autentico capolavoro definendo gli ultimi dettagli di un accordo iniziato tutto in salita. L’ex numero nove dei castellani, a più riprese, aveva manifestato di voler passare agli ordini del nuovo allenatore Alessandro Maurelli che lo aveva inserito al primo posto nella sua lista personale. L’arrivo di Micheli, che sarà definito il 1° luglio, ha reso il club estremamente competitivo. Con l’arrivo di Micheli, 87 gol realizzati negli ultimi cinque anni, seguito da quelli di Arturo Zuccarelli, Gioiele Pinzuti e Pablo Ausili, i ritrovi dei tifosi gialloblù si sono ripopolati in un attimo e qualcuno ha addirittura ha lanciato per la prossima stagione. La società, ricordiamo ha confermato pedine importanti come Papi, Ragonesi, Arnieri, Provenzano, Biasci, Agnesini.

Con l’arrivo alla corte di Maurelli di questi quattro profili la squadra marmifera diretta dal nocchiero Giulio Dell’Amico sta acquisendo, grazie ad una rigida programmazione, un ruolo sempre più significativo in Seconda categoria. La scelta fatta da Luca Micheli, 22 anni, del centrale difensivo Zuccarelli che ha fatto le fortune della San Marco Avenza e Pontremolese, del laterale di corsia mancina Pinzuti e dell’ex numero otto del Mulazzo rappresentano dei colpi di mercato straordinario per la categoria.

"La Carrarese Giovani è stata la squadra che più di ogni altra mi ha voluto – afferma Micheli –. Sono davvero contento di arrivare in un ambiente dove c’è tanto entusiasmo e voglia di vincere. Mi sento già pronto per questa nuova avventura, anche se il prossimo anno sarà tutto più difficile, all’orizzonte si stanno formando dei veri e propri squadroni. Però in campo ci saremo anche noi, pronti a dare battaglia". Adesso che dalla società più ammirata del mondo pallonaro apuo-lunigianese ha dato un forte segnale, nessuno a Fossone e dintorni vuole perdersi lo spettacolo che prenderà piedi ai primi di agosto.