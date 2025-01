Seconda CATEGORIA. Ad Avane oggi va in scena il derby empolese

Derby tutto empolese oggi pomeriggio nel girone F di Seconda Categoria. Alle 15 ad Avane, i gialloneri di Fanelli e Coppola (ex di turno) ospitano il Monterappoli, che in classifica vanta ben 12 punti di vantaggio. Dopo gli ultimi due ko di fila con 9 reti incassate i neroverdi non possono però permettersi un ulteriore passo falso, per non rischiare di essere risucchiati in zona retrocessione. Dal canto loro i padroni di casa hanno estremo bisogno di vincere per non vedersi allontanare troppo almeno la possibilità di giocarsi la salvezza ai play-out.

Nello stesso raggruppamento trasferta impegnativa per il Santa Maria, che alla stessa ora sarà di scena a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia. I locali hanno conquistato un solo punto nelle ultime 3 giornate, ma sono quinti in classifica in piena corsa per un posto nei play-off. Fare risultato per il Santa Maria sarebbe invece importante per tenersi in scia della salvezza diretta.

Infine, sempre alle 15, nel girone G l’Aurora Montaione riceve il quotato Castelfranco mentre il Ponte a Cappiano sarà di scena a Pontedera contro la capolista Bellaria Cappuccini, reduce da 7 risultati utili di fila.