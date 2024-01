Seconda categoria. Audace Legnaia sempre al top. Si prende anche il recupero

Nel girone H continua la marcia da rullo compressore della capolista Audace Legnaia. Nel recupero i fiorentini hanno battuto 3-2 l’Impruneta Tavarnuzze, con la squadra di Andreucci che è uscita a testa alta e fra gli applausi del numeroso pubblico. Subito in vantaggio al 5′ il Legnaia con gol di testa di Longosci che supera il portiere Truschi. Nel primo tempo gli ospiti riescono a contenere gli attacchi di un pericoloso Legnaia.

Nella ripresa arriva subito il pareggio del Tavarnuzze al 52’ con N. Lanfranchi, servito da Ficozzi, con un gran tiro di sinistro dal limite dell’area che supera Paci. Il pari galvanizza il Tavarnuzze che al 60′ va in vantaggio su rigore di Fusi, per fallo su La Motta. Pochi minuti e il Legnaia trova il pareggio al 64’ con Sarri che indovina un gran tiro da 30 metri. La partita si accende ed è ben giocata da entrambe. Il gol decisivo dei locali per il 3-2 finale all’80’ di Bini a seguito di mischia in area.

Audace Legnaia: Paci, Ballini, Marzi, Leao, Formigli, Sarri, Keqi (De Carlo), Longosci, Silvestri, Solvi (Rotondi), Bini (Manetti). A disp. Venturini, Marchesini, Mazzoli, Cristiani, Tofanari, Chini. All. Mangano.

Impruneta Tavarnuzze: Truschi, Lambardi, Petracchi (Salvadori), Mengoni (N. Lanfranchi), Barbieri, Marcucci, Ficozzi, Fusi, La Motta, Rocchini (Lusini), Maier. A disp. Morganti, Bichi, Crinzi, Coli, Peppoloni, S. Lanfranchi. All. Andreucci.

F. Que.