Seconda Categoria. Cade Faenza, playoff più lontani. Riolese ko con il Palazzuolo

In attesa dell’ultimo recupero, del girone N di Seconda Categoria (Real-Deportivo Roncadello), per completare la classifica, ora le graduatorie hanno assunto un aspetto quasi definitivo. Nel girone E di Prima Categoria si è giocata l’intera 22ª giornata, rinviata il 3 marzo per il maltempo. Cattive notizie per la Virtus Faenza che è stata inopinatamente sconfitta dallo United Montefredente, in grande spolvero in questo periodo ma per lungo tempo al penultimo posto della classifica. Con questa sconfitta – decisiva la rete di Andrea Monari al 23’ del secondo tempo – la Virtus è uscita dalla zona playoff, scavalcata al quarto posto dal San Benedetto Val di Sambro. Nel girone N di Seconda, ha vinto il Palazzuolo (1-0) sulla Riolese che resta così terza staccata dal Bagnacavallo ma in piena zona playoff. Nel girone A di Terza, invece, il Mezzano di Filippo Rosetti (foto) ha tenuto vivo il campionato, superando 4-0 le Saline Romagna e rimandando così la festa del Punta Marina. Prima Categoria, girone E. Classifica: Petroniano 58; T. Pedagna 50; Valsetta 48; S. Benedetto 43; Virtus Faenza 41; Ceretolese 40; Pontevecchio 37; Basca, Dozzese 35; C. S. Pietro 34; R. Casalecchio 31; C. del Rio, Utd. Montefredente 29; La Dozza 28; S. Imolese 27; Porretta 8. Recuperi. 2ª Categoria (21ª giornata), girone M: Palazzuolo-Riolese 1-0 (7’ pt M. Naldi). 3ª Categoria (21ª giornata), girone A: Mezzano-Saline Romagna 4-0 (32’ pt Morabito, 34’ pt e 44’ pt Mboup, 20’ st Farina).