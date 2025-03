Seconda Categoria. Cade il Vis Faventia derby al San Rocco. Pol.2000 in fuga

Nel girone M di Seconda, cade in casa la Vis Faventia (1-2 col San Rocco) e pareggia (1-1 col Valsanterno) il Centro Erika, così scappa la capolista Stella Azzurra, vittoriosa 3-2 nel derby imolese con la Juvenilia. Tra le rivali vince solo il Brisighella, 3-1 sul Psp e sale al secondo posto a -9 dalla capolista ma con una gara da recuperare. Nel girone N prosegue la fuga della Pol. 2000 che vince 2-0 in casa del Real, come del resto la Stella Rossa (8-3 sul Punta Marina) che domani recupera col Low Street. Stoppato 1-1 il Mezzano dal Gs Romagna, a segno con Andrea Minguzzi (in foto). Seconda Categoria (22ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Riolese 1-1, Brisighella-Psp 3-1, S. Potito-Bagnara 1-4, S. Imolese-Santagata Sport 1-1, Sp. Valsanterno-C. Erika 1-1, St. Azzurra Zolino-Jcr Juvenilia 3-2, Vis Faventia-S. Rocco 1-2. Classifica: St. Azzurra 47; Vis Faventia, C. Erika, Brisighella 38; S. Imolese 31; San Rocco 30; Psp 29; Sp. Valsanterno 28; Santagata Sport 27; B. Tuliero 22; Juvenilia, Riolese 21; Bagnara 17; S. Potito 12. Girone N: Dep. Roncadello-P. L. Reda 0-1, F. Zarattini-P. Fuori 2-5, Fiumanese-Vita 1-0, Gs Romagna-Mezzano 1-1, Real-Pol. 2000 0-2, St. Rossa-P. Marina 8-3, Valmontone-Low Street 1-2. Classifica: Pol. 2000 53; St. Rossa 47; Mezzano, Fiumanese 42; Low Street 33; P. Fuori 32; P. L. Reda 28; Vita 26; F. Zarattini 24; Gs Romagna 23; Dep. Roncadello 18; P. Marina 16; Real 11; Valmontone 9.

u.b.