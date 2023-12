Seconda categoria. Caldine, arriva la prima vittoria. Virtus Rifredi nuova capolista

Nel girone I hanno esordito ieri due nuovi allenatori: Silvano Posi sulla panchina della Nova Vigor Misericordia Pontassieve e Andrea Bosi a Santa Brigida. Entrambi hanno pareggiato con esordio sicuramente positivo. La Vigor Misericordia ha diviso la posta in palio terminando 1-1 contro la Fulgor Castelfranco (gara giocata sul sussidiario di Pontassieve). Parità anche per il Santa Brigida, sul campo del Sant’Agata, con sfida conclusa sul 2-2 dopo tante emozioni. Doppio vantaggio del Sant’Agata con gol al 7’ Dumitrachi e 12’ Arcuri, sorti ristabilite con la doppietta al 35’ e 80’ di Tiliwa del Santa Brigida.

In testa la capolista Reconquista di San Piero a Sieve pareggia 0-0 a Firenzuola in una gara equilibrata e giocata soprattutto a centrocampo. Adesso il Reconquista ha soli due punti di vantaggio sulla Gallianese che ha battuto 3-0 il Firenze Sud. Per la Gallianese a segno Simiele al 32’ e doppietta di Coralli al 76’ su rigore e all’83’. Firenze Sud molto rimaneggiata con soli 15 giocatori a disposizione. Colpo grosso del Firenze City che batte 3-2 il Sagginale, per gli ospiti gol di Casini Benvenuti e Susini su rigore. Punti d’oro dei fiorentini in chiave salvezza. Pareggio 2-2 fra Pelago-Molinense al termine di una bella partita. Il Bagno a Ripoli conferma il buon momento e vince 2-1 espugnando Pian di San Bartolo. Caldine-Ludus 3-1 con prima vittoria in campionato per le Caldine che realizzano con Solarino, Konatè e Lombardi, per la Ludus gol di Grazzini.

Nel girone F cambia la capolista con La Pietà sconfitta. I pratesi vengono superati dalla Virtus Rifredi che batte 1-0 il Vernio. Il Daytona vince 7-1 con il Poggio a Caiano ed è ora secondo. La Laurenziana pareggia 2-2 sul difficile campo del Sesto calcio.

Nel girone H la lepre Audace Legnaia batte 3-0 l’Albereta San Salvi e continua la fuga solitaria. Sono 5 i punti di vantaggio sulla Dinamo Florentia che vince 3-1 a Castellina in Chianti. Terza Sambuca che pareggia 1-1 con San Giusto Le Bagnese.

F. Que.