Seconda categoria. Campagnatico e Maglianese: acquisti

È un Campagnatico Arcille scatenato sul mercato di riparazione. La formazione di Seconda categoria, in corsa per i playoff, ha deciso di rinforzare la rosa prendendo due attaccanti, un trequartista e un difensore. La squadra di mister Manzella ha tesserato Luca Anichini che torna quindi al calcio giocato dopo esperienze anche in Promozione. La società ha tesserato anche l’attaccante Kamil Pietrych. Il centravanti quindi saluta la Virtus Amiata, che nel frattempo si è assicurata la prestazioni di Vacchiano. Preso poi Mariano Raimondo, classe 2002, trequartista, ma all’occorrenza anche esterno di attacco. Torna Niccolò Baldin, terzino sinistro ma comunque elemento eclettico che ha vestito casacche importanti in Maremma: Montiano, Campagnatico, Marina. Movimenti di mercato anche per la Maglianese. La società ha deciso di puntellare la rosa per ottenere quanto prima la salvezza. Presi dal Fonteblanda il centrocampista Sebastiano Rossi, dall’Argentario l’attaccante Gabriel Orsini e c’è anche il ritorno di Emiliano Nieto.