Seconda categoria. Castellina in Chianti a forza otto. Il Rosia non si ferma

Festival del gol per il Castellina in Chianti, che si impone in trasferta con il punteggio di 8-1 sul Cs Firenze nella Seconda categoria girone E. Martino segna tre gol, due ciascuno Vullo e Maffettone, uno Bucciarelli. I locali accorciano grazie a un rigore sul parziale di 5-0 per i chiantigiani.

Due penalty, uno per parte, nella gara di Staggia Senese per l’1-1 tra i padroni di casa e Florence Sc, compagine da podio. In vantaggio gli ospiti e dal dischetto nella ripresa, sempre dagli undici metri, sigla l’1-1 Tognazzi. Meroni battuto, 3-1, a Firenze dall’Isolotto, mentre il Campiglia chiude sull’1-1 il match con il Bibe. A segno Panariello e Lucie Smith.

Nel girone L, la capolista Bettolle si impone a Serre di Rapolano col punteggio di 2-1, fra le rimostranze dei padroni di casa che si sentono "penalizzati da decisioni arbitrali". Il Rosia prevale 2-1 sulla Voluntas, scontro da piani elevati della classifica. Impresa del Cetona sul rettangolo dell’Unione Poliziana. Gli ospiti superano i padroni di casa col verdetto di 2-1. D’Addario e Castrini per il Cetona firmano le reti. Unione Poliziana i gol con Marabissi.

Tre incontri dello stesso L della Seconda categoria finiscono in parità col punteggio di 1-1: sono Chiusi-Olimpic (a segno Malfa e Martino), Vescovado-Monteroni (Hodza e Chiappone), Guazzino-Nuova Radicofani (Bellavia e Diabate). La Fonte Belverde regola, grazie a Sodiq e Fanone, l’Atletico Piazze. La Virtus Asciano, dal canto suo, liquida con un netto punteggio, 3-0, il Berardenga che occupa la posizione di coda. L’undici delle Crete realizza con Cantelli, Marcocci e Davide Barbi. Verdetto rotondo e nel complesso meritato per gli ascianesi, contro un Berardenga che comunque è deciso ancora a dare battaglia all’interno del girone per mantenere il posto in categoria.

Paolo Bartalini