Seconda categoria. Che scontro tra Vis Faventia e Brisighella. Il Mezzano fa visita al Real

Si giocano tutte domani le partite di recupero della 6ª giornata, non disputate lo scorso 20 ottobre per il maltempo. Da allora non sono cambiate molto le classifiche: nel girone M guidano sempre gli imolesi della Stella Azzurra Zolino che ospitano il San Rocco, ora staccato di 5 punti dalla capolista. Capolista che deve recuperare anche la sua partita rinviata domenica scorsa: tutti le gare in questione si giocheranno mercoledì 18 dicembre, ultima vera giornata di questo 2024. Il Vis Faventia, che al pari della Stella Azzurra ha una gara in meno, se la vedrà col Brisighella in uno scontro di altissima classifica tra seconda e terza in graduatoria.

Nel girone N, invece, ora guida il Mezzano con 27 punti farà visita al Real, penultimo con 6 ma in grande spolvero ultimamente. Impegno casalingo per la Polisportiva 2000 che tra le mura amiche se la vedrà col Porto Fuori. Programma Seconda Categoria (recupero 6ª giornata, domani ore 14,30). Girone M: Centro Erika-Bagnara, S. Potito-B. Tuliero, Santagata Sport-Riolese, Sesto Imolese-Psp Imola, Sp. Valsanterno-Jcr Juvenilia, St. Azzurra Zolino-San Rocco, Vis Faventia-Brisighella. Classifica: St. Azzurra Zolino 26; Vis Faventia 23; Brisighella 22; San Rocco 21; C. Erika, Psp 17; Riolese, Sp. Valsanterno 15; Juvenilia 13; S. Imolese, B. Tuliero 12; Bagnara, Santagata Sport 11; S. Potito 10. Girone N: Pol. 2000-P. Fuori, Dep. Roncadello-Gs Romagna, Fiumanese-F. Zarattini, P. Marina-Vita, Real-Mezzano, St. Rossa-Low Street, Valmontone-P. L. Reda. Classifica: Mezzano 27; Pol. 2000 26; Fiumanese 25; St. Rossa 24; Low Street, Vita 19; Gs Romagna, F. Zarattini 14; P. Marina, P. Fuori 13; Dep. Roncadello 11; P. L. Reda 10; Real 6; Valmontone 4.

u.b.