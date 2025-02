Seconda categoria. Cinigiano, turno di Coppa difficile

Il Cinigiano prova a conquistare la semifinale di coppa. Oggi è giornata di quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda categoria con l’unica formazione maremmana ancora in corsa che vuole proseguire il proprio cammino. Il Cinigiano di mister Andrea Margiacchi oggi sarà impegnato, alle 15, sul campo del Fonte Belverde, team senese del girone L. Appuntamento all’impianto sportivo "Goracci" di San Casciano dei Bagni. I senesi sono sesti in classifica nel proprio girone, mentre il Cinigiano è primo appaiato con il Sorano nel gruppo M. Per passare il turno il Cinigiano dovrà vincere, perché un pareggio premierebbe la formazione di casa. Servira quindi una grande prestazione alla squadra di Margiacchi visto che essendo un turno settimanale probabilmente qualche titolare non ci sarà e serve vincere fuori casa per passare il turno.