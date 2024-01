Seconda categoria. Coppa Toscana, i risultati degli ottavi

Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria si sono disputate le partite valevoli per gli ottavi di finale. Tre delle otto gare hanno visto impegnate squadre fiorentine. La Gallianese ha battuto lo Stia in rimonta dopo i tempi supplementari. Gli aretini erano passati in vantaggio per due volte con Andreini, ma sono stati sconfitti dalle reti di Mattoni all’11’, Cirillo all’88’ e Simiele al 103’. L’Impruneta Tavarnuzze ha superato di misura la Volterrana con una rete di Fusi.

Sconfitta pesante per l’Audace Legnaia, che è stata battuta per 3-0 sul campo degli empolesi del Monterappoli.

Nelle altre partite in programma: Diavoli Neri Gorfigliano-Ghivizzano 2-1, Marciana Marina-Scarlino 1-4, San Macario Oltreserchio-Acciaiolo 3-6 dopo i rigori (2-2 dopo i tempi supplementari), Circolo Fratticiola-Olimpic Sarteano 1-0, Montemurlo Jolly-Virtus Montale 1-0. I quarti di finale si giocheranno mercoledì 14 febbraio.