Seconda categoria - coppa toscana. La Gallianese vince e vola in semifinale La Gallianese si qualifica alle semifinali della Coppa Toscana di Seconda Categoria, battendo il Circolo Fratticciola per 2-0. L'Impruneta Tavarnuzze viene sconfitta dallo Scarlino per 7-2 dopo i tempi supplementari. Semifinale tra Gallianese e Scarlino il 6 marzo.