Seconda categoria coppa toscana. Si interrompe la corsa della Gallianese

Finisce in semifinale la corsa della Gallianese. La squadra mugellana è stata battuta in casa con un netto 5-0 dallo Scarlino. In equilibrio solo il primo tempo, con il risultato sbloccato da un calcio di rigore trasformato al 18’ da Monterisi. Al 55’ arriva il raddoppio della formazione grossetana con Bigliazzi, che fa uscire dalla partita la squadra allenata da Matteo Cipollone. Poi vanno a segno di nuovo Monterisi (al 59’) e Bigliazzi (al 74’), oltre al nuovo entrato Totti (al 93’). Partita combattuta e ricca di scontri, non facile da dirigere per l’arbitro aretino Ferri Gori. La formazione della Gallianese: Romei, Mengoni, Pierottoli G., Colzi (57’ Sokoli), Maretti (60’ Cirillo), Sieni, Simiele, Baldini T. (71’ Tavano), Focardi (78’ Ujku), Coralli, Mattoni (57’ Agonigi). A disp. Notari, Zoppi, Baldini J. All. Cipollone. Lo Scarlino, nella finale in programma domenica 24 marzo al "Bozzi" di Firenze, affronterà la vincente di Acciaiolo-Montemurlo Jolly, che si gioca mercoledì prossimo.