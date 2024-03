Seconda Categoria Entra nel vivo la corsa promozione. La capolista Montignoso tasta il polso all’Atletico. Promette spettacolo il big match tra Fivizzanese-Carrarese Giovani

Ventitreesima tappa sulle strade della Seconda Categoria dove quasi tutte le attenzioni sono indirizzate sul big match Fivizzanese (46 punti)-Carrarese Giovani (47). È inutile stare lì a girarci tanto intorno, la squadra marmifera, allo stesso modo i collinari medicei si giocano una buona fetta dell’intera stagione. Non ci sono troppe alternative nella sfida del “Rolando Rocchi“, infatti, a confronto ci sono due quotatissimi complessi, i primi sono scesi sul terzo predellino della classifica, mentre i secondi sono saliti a due lunghezze dalla nuova reginetta del torneo Montignoso (49).

Capoclasse che dalle 15 affronta sul campo amico i cugini dell’Atletico Carrara alla ricerca di punti pesanti in proiezione-salvezza. "Impegno difficile – sostiene il diggi dei rossoblù Enrico Mori – da affrontarsi con attenzione per non andare fuori strada. Vero, siamo primi in classifica, se vogliamo restarci dobbiamo essere bravi, soprattutto con la testa, ad affrontare al massimo della determinazione le tante curve ad angolo che restano. Credetemi, possono ancora succedere tante cose".

Fatta la doverosa presentazione, riportiamo al centro delle nostre considerazioni il big match dell’ottava di ritorno, con i padroni di casa e l’undici gialloblù impegnati a proseguire nella corsa inseguimento alla conquista del gradino più alto della graduatoria, entrambe hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. "La Carrarese Giovani è una grande – sottolinea Davide Duchi – e come tale va affrontata. Noi siamo lì è ovvio che arrivati a questo punto dobbiamo calare in campo tutte le nostre forze per farci trovare pronti nella volata finale. È d’obbligo ripartire subito mettendola su una lunghezza d’onda che recita un linguaggio positivo per restare lì, con le grandi. Oggi, essere con gli squadroni Montignoso e Carrarese vuol dire che in questo torneo esistono grandi equilibri. Certo, ritengo che noi abbiamo tutte le carte in regola per disputare una grande partita per vincerla".

"E’ un impegno difficile – sostiene il ds Carrarese Marco Vaccà – giochiamo contro una squadra attrezzata per arrivare alla conquista del passaporto-Promozione. Abbiamo la necessità di provare a fermarli e possiamo riuscirci ad un patto: che la squadra mantenga la calma e riesca a ragionare per tutti i 90’/ 95’".

A Remola giocano San Vitale (16 punti)-Filattierese (43), mentre Villafranchese (38 punti) e Ricortola (34) aspettano rispettivamente la visita del Lido di Camaiore e Ponte alle Origini. Fuori porta ad alto rischio per il Monzone (28 punti), granata di scena in casa del Pontasserchio.

Ebal.