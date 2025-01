Seconda categoria - Girone "B»: il bilancio al giro di boa. Il Piazza è campione d’inverno. Micchi: "Ma ora guai rilassarsi»

L’Unione sportiva Piazza, guidata da Edoardo Micchi, ex gran bomber e ora allenatore vincente negli anni già trascorsi in panchina, è campione d’inverno, con un punto in più del Pescia. La denominazione ufficiale è Piazza "55", da ormai diversi anni, dopo la fine della fusione con la Virtus Camporgiano. Il numero 55 significa l’anno della iscrizione ufficiale della società biancorossa alla "Figc" nel 1955.

La squadra di Micchi, nel girone di andata, ha messo insieme 36 punti in 15 partite, frutto di 11 vittorie e 3 pareggi, contro una sola sconfitta, nell’ultima giornata, al "Nardini", di Castelnuovo, con il Cascio. Ben 22 sono stati i gol segnati da: Rocchiccioli (6), Lorenzo Orsi (5), Coli (3), Crudeli e Gianluca Cassettai (2), Parmigiani, Grandini, Alessandro Cassettai, Gasparotti (1). Otto soltanto le reti subite.

A disposizione dell’allenatore Edoardo Micchi ci sono: Marco Petroni, Marco Tozzini, Ares Grandini, Samuele Parmigiani, Marcos Tortelli, Alessio Mezzani, Diego Orsi, Luca Crudeli, Davide Gasparotti, Gianluca Cassettai, Davide Rocchiccioli, Lorenzo Orsi, Alessio Terni, Alessio Coli, Daniele Cassettai, Giorgio Ferri, Diego Ferri, Marco Castagnoli, Alessandro Cassettai, Mattia Ferri, Samuele Raffaelli, Francesco Borelli, Simone Nelli.

Presidente è Giuseppe Pino Forlini; direttore sportivo Marco Poletti; poi i dirigenti: Mario Rocchiccioli, Tiziano Tortelli, Iacopo Gherardi, Michele Giorgi e altri. Per i neocampioni d’inverno soltanto un piccolo cedimento nelle ultime due gare, per qualche errore difensivo in più, due legni colpiti, un rigore non trasformato, diverse importanti assenze e, infine, la partita con il Cascio giocata in condizioni glaciali al "Nardini" che ha condizionato non poco la gara.

"Abbiamo disputato un buon girone di andata – commenta Edoardo Micchi – , ma non dobbiamo dormire sugli allori. Gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo, come hanno dimostrato le partite con Giovani Via Nova di Pieve a Nievole e Cascio. Sono stati due incidenti di percorso. Ma da domenica 5 gennaio, con la ripresa del campionato, vogliamo ripartire alla grande, sempre con modestia, ma con ancora più determinazione".

Dino Magistrelli