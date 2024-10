Seconda categoria. Il Cinigiano chiede strada al Paganico

Con il ricorso vinto dalla Castiglionese contro il Roccastrada cambia la classifica del girone M di Seconda categoria che oggi si appresta a giocare il quarto turno. La capolista Cinigiano (tre vittorie) oggi sarà sul campo del Paganico di Gerardo Cocciolo (nella foto) per provare ad inanellare l’ennesimo risultato positivo. I ragazzi del Cinigiano allenati da Andrea Margiacchi sono primi a punteggio pieno e cercano la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare disputate. I padroni di casa però sono squadra coriacea che può creare pi di un problema all’undici ospite Dietro spera invece in un passo falso della capolista il Montieri che ha mantenuto i suoi 7 punti nonostante il ricorso della Marsiliana ed oggi non avrà vita semplice in quel di Marina. In ottica playoff, il Sorano ospita una Maglianese sempre insidiosa, mentre la Castiglionese, che ha 6 punti, salirà fino a Castell’Azzara. A fondo classifica, Marsiliana-Santa Fiora è sfida tra insoddisfatte, visto che entrambe sono ancora ferme a quota 0 punti. Santa Fiora che forse ha pagato un po’ il calendario ed un po’ la non perfetta condizione fisica di alcuni suoi giocatori, ma che vincendo oggi potrebbe rilanciarsi in classifica. Sfida casalinga delicata per il Roccastrada che ospita il Campagnatico Arcille. In settimana è giunta la notizia della sconfitta a tavolino per 3-0 comminata alla compagine roccastradina nella partita vinta sul campo per 7-1 con la Castiglionese (ora addirittura terza da sola). Il programma: Castell’Azzara-Castiglionese, Manciano-San Quirico, Marina-Montieri, Marsiliana-Intercomunale Santa Fiora, Paganico-Cinigiano, Riotorto-Virtus Amiata, Roccastrada-Campagnatico Arcille, Sorano-Maglianese. La classifica: Cinigiano 9, Montieri 7, Castiglionese 6, Riotorto e Sorano 6, Roccastrada, Campagnatico, Castell’Azzara, Maglianese, Manciano, Paganico e San Quirico 4, Marina 3, Virtus Amiata 2, Intercomunale Santa Fiora e Marsiliana 0.