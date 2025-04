Seconda categoria. Il Corsanico di Mazzei si gioca tutto. Massarosa invece ormai in vacanza

Si gioca l’accesso ai playoff oggi il Corsanico che, a 90 minuti dal termine della regular season, è padrone del proprio destino nel campionato di Seconda categoria, dove nel girone A la griglia playoff si estende fino alla sesta classificata (forbice di 10 punti dalla terza permettendo). Infatti se il campionato sarà vinto dalla Fivizzanese (attuale capolista con 70 punti, a +2 sulla seconda) comunque la Carrarese Giovani che insegue a quota 68 è già promossa in Prima categoria avendo vinto la Coppa regionale di Seconda e dunque per la stessa regola già vista applicata nel girone A di Promozione Toscana la griglia playoff si estende fino alla sesta. Finisse adesso il campionato sarebbero infatti Migliarino Vecchiano-Corsanico e Villafranchese-Monzone le due semifinali playoff. Però lo scenario può cambiare in base ai risultati odierni. Il Corsanico alle 15.30 ospita a “Le Colline“ la Villafranchese (fischierà Leonardo Angelo Puterio di Piombino) e non avrà bomber Da Prato e capitan Frusteri (entrambi squalificati) oltre a Mariani e Pellegrini. In dubbio Lari e Gori che però dovrebbero farcela. Gabriele Mazzei potrebbe optare per un 3-5-2... ma l’attacco è tutto quanto da reinventare.

Il Massarosa invece è in vacanza non avendo più nulla da chiedere a questa "estenuante" stagione. Chiuderà sul campo del Ricortola che si gioca la salvezza (arbitro sarà Luigi Pilone di Pisa) e mister Mauritanio Misuri, che porterà con sé qualche Juniores, dichiara: "Già l’anno scorso lì da loro fu una guerra".