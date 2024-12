Seconda categoria, il mister Marco Travison si è dimesso da allenatore della Castiglionese

Dopo le festività natalizie la Castiglionese potrebbe ripartire con alcuni cambiamenti. L’ennesima sconfitta in campionato, rimediata domenica 22 dicembre sul campo di Manciano, ha lasciato ancora a bocca asciutta i rossoblù che si trovano ultimi in classifica con 7 punti in 15 incontri frutto di due vittorie (una a tavolino tramite ricorso) ed un pareggio. Marco Travison (nella foto) dopo la sconfitta a Manciano ha rassegnato le proprie dimissioni alla società, che ha deciso di prendere tempo visto lo stop del campionato. I rossoblù sono reduci da undici sconfitte di fila. E Travison era stato chiamato a campionato in corso per sostituire Filippo Galeotti, ma a quanto pare nanche lui è riuscito di dare fino a questo momento il giusto input per fare un netto cambio di rotta. In queste settimane quindi la società farà le proprie valutazioni per ripartire con un nuovo tecnico che possa guidare la squadra fuori dall’ultimo posto in classifica.