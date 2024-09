Seconda categoria: il personaggio in copertina. Cipollini e la serata “alla Giroud“

E ora chiamatelo "Cipo-rtiere"! Ha vissuto una serata “alla Giroud“ (il centravanti francese che un anno fa andò in porta nei minuti finali di Genoa-Milan in Serie A) il centrocampista e capitano del Corsanico Marco Cipollini. Allo scadere del derbyssimo di Coppa toscana di Seconda categoria (decisivo per il passaggio del turno e col risultato che vedeva i padroni di casa del Corsanico avanti 2-1 sul Massarosa) succede che il portiere dei collinari Lorenzo Lippi viene espulso per doppia ammonizione (la prima per “bestemmia“, la seconda per perdita di tempo). Ma il tecnico Gabriele Mazzei ha esaurito i cinque cambi. E allora in porta va il giocatore Cipollini che si prende i guanti di Lippi e nei 5 minuti conclusivi riesce a tenere la porta inviolata regalandosi un paio di rinvii dal fondo e soprattutto un’uscita da "portiere vero" quando all’ultimo istante su un lancio lungo del Massarosa ecco che in area si accende uno “spalla a spalla“ fra l’attaccante Volpe ed il difensore D’Agliano che Cipollini risolve alla sua maniera con una super uscita coraggiosa in anticipo su entrambi, subendo anche fallo.