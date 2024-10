Seconda categoria, il punto. Sassocorvaro ha il passo giusto. Montanari: "Vogliamo i playoff»

In Seconda categoria nel girone A i risultati dell’ultimo weekend calcistico hanno favorito le squadre che giocavano in casa (4 su 5). Di rilievo il poker casalingo del Sassocorvaro sul Cantiano. L’unica vittoria esterna è stata della Vigor San Sisto sul campo della Vis Canavaccio.

Girone A. Due le squadre che in due gare hanno raccolto il massimo: il Sassocorvaro e il Macerata Feltria mentre non hanno ancora smosso la classifica 4 compagini, Santangiolese, Frontonese, Cantiano e Ca Gallo che recupera in trasferta con la Vadese mercoledì 16 ottobre. Tre le compagini con la rete inviolata (Sassocorvaro, Durantina e Vadese che però ha giocato una partita in meno). E’ partito con il piede giusto (5 gol fatti e nessuno subito e 6 punti in cascina) il Sassocorvaro di mister Baggiarini. Autore di una doppietta contro il Cantiano Luca Gianotti (classe 2002) ingaggiato in estate dal Lunano "La squadra è stata costruita per conquistare almeno i playoff– dice il presidente del Sassocorvaro Adriano Montanari – siamo contenti di questo inizio, c’è un grande gruppo, anche i nuovi si sono subito ben integrati, abbiamo una rosa di 16 giocatori tutti allo stesso livello cioè bravi e pronti a sacrificarsi. Un campionato che vede favorite per la vittoria finale diverse squadre quotate: la Vadese, il Macerata Feltria, il Casinina e altre". In gol sabato scorso anche il figlio del presidente Francesco Montanari classe 1992 , attaccante con il bel vizio del gol.

Girone B. Qui militano le società vicino alla costa e si sono registrate 6 vittorie di cui quattro casalinghe. 17 i gol. L’unica doppietta della seconda giornata di andata è stata realizzata da Prodan dello Jesi S Veneranda. Da sottolineare il tris del Pontesasso sull’Isola di Fano e le vittorie esterne dello Jes S.Veneranda e del Piandirose. Anche in questo girone sono due le squadre a punteggio pieno: il Pontesasso e Il Cuccurano, tre invece quelle a zero punti: Marottese Arcobaleno, Vf Adriatico e Arzilla. Il Della Rovere è l’unico team che non ha ancora subito reti.

La squadra della settimana (A e B). 1)Fratini (Della Rovere), 2)Aiudi (Fortuna Fano) , 3) Pascucci (Piandirose), 4)Zandri (Hellas Pesaro), 5) Turchi (Pontesasso), 6)Gentili (Cuccurano), 7)Gianotti (Sassocorvaro), 8) Bartoli (Durantina S:Cecilia), 9)Brugnettini (Vigor San Sisto),10)Falconi (Casinina), 11) Saltarelli (Olympia Macerata Feltria). All.Londei (Piandirose). Amedeo Pisciolini