Seconda categoria Il punto sulla giornata. Fivizzanese a caccia del titolo d’inverno

Penultima tappa del girone di andata del campionato di Seconda categoria. La capolista Fivizzanese ospita sul campo amico, sì fa per dire, del ’Rolando Rocchi’ di Podenzana l’Atletico Carrara. La squadra medicea nella volata per il titolo d’inverno appare ovviamente favorita, soprattutto dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo dell’inseguitrice Migliarino passato a 5 punti di distacco. Pisani che nel pomeriggio aspettano la visita del Pontremoli. Un traguardo, quello di campione di mezza stagione, sia detto per inciso, che spesso dà la misura esatta dei rapporti di forza e anche un’indicazione attendibe sul vincitore del campionato. Si pensi che negli ultimi otto tornei per sette volte il campione d’inverno si è confermato vincitore assoluto.

Per il resto non è pensabile relegare in un cantuccio la sfida tra Ricortola e Filattierese a Remola. Da quando gli hanno servito su di un piatto d’argento i prospetti Bortolasi, Polloni e Guelfi, capiremo se Stefano De Angeli e la Filattierese sono sempre un binomio indissolubile nel caso di una mancata vittoria da parte dei verdeoro dopo le quattro consecutive sconfitte condite da 13 reti subite. Non ci saranno tatticismi in un braccio di ferro così. Il tecnico dei neroverdi Spallanzani, che ama il rischio, se la gioca con spavalderia. Occhio alla classifica, il Ricortola rischia di essere scavalcato dal Pieve San Paolo e dal Segromigno, impegnati rispettivamente a demolire le resistenze di Pontasserchio e Villafranchese. Stesse considerazioni per i castellani che, se dovessero scoppiare un’altra volta, rischierebbero di precipitare definitivamente nell’area paludosa del si salvi chi può.

Carrarese Giovani-San Vitale è per certi versi la partita più intrigante della giornata. Perché i marmiferi non possono più traccheggiare: fuori o dentro, traversate oceaniche o piccolo cabotaggio. E perché la squadra di Bertelloni non può permettersi di rallentare la marcia alla conquista di punti pesanti in proiezione-salvezza. Il Dallas Romagnano che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Lopez, punta a una chiara vittoria sul Monzone per cancellare la caduta di Massarosa. Biancorossi, coscienti di rischiare e non poco al ’Raffi’.