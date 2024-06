Seconda categoria. Il Roccastrada è avanti. Presi Pieri e Vacchiano

Il Roccastrada rinforza la propria rosa in vista del prossimo anno in Seconda categoria ed ha già completato il reparto avanzato. Dopo la conferma in panchina del tecnico orbetellano Diego Di Chiara, la società biancorossa ha deciso di dare all’allenatore una squadra più competitiva e lunga in rosa, visto come lo scorso anno lo stesso tecnico era dovuto scendere in campo per giocare alcune partite. La società ha subito preso l’attaccante Francesco Pieri, proveniente da Cinigiano dopo una buona stagione, e il bomber Francesco Vacchiano (nella foto) fresco di promozione con la Virtus Amiata. I due nuovi arrivati, assieme a Giagnoni, dovrebbero essere i giocatori a completamento del reparto offensivo. Francesco Pieri lascia dopo due stagioni il Cinigiano, avendo contribuito a far rimanere nei piani alti della classifica del girone G di Seconda la formazione biancoceleste. Attaccante duttile, dotato di buona tecnica, Pieri, può agire sia da punta vera e propria che da rifinitore. Vacchiano invece è più finalizzatore, ed è stato decisivo per la doppietta della Virtus Amiata, che in Terza categoria ha vinto coppa e campionato, autore di 28 reti in questa stagione da poco conclusa di Terza. Era infatti un pezzo pregiato del mercato, avendo avuto anche trascorsi importanti a Paganico, e il Roccastrada non se lo è lasciato sfuggire. Poi la società proverà ad assecondare anche le richieste di Di Chiara, che vorrebbe una rosa più lunga, inserendo alcuni giocatori di Orbetello. Intanto la Polisportiva Roccastrada riparte con una base di quattordici giocatori a cui si aggiungono appunto Pieri e Vacchiano; la società infatti ha riconfermato anche per il prossimo campionato di Seconda categoria: Boncioli, Camerlengo, Guiggiani, D’Inca, Ferrandi, Pieri, Navarra, Boschi, Belardi, Mureddu, Sgai, Subissati, Potini, Perfetto.