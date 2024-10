Seconda Categoria. Il San Rocco dilaga contro il Bagnara. Goleada Low Street

Un poker comanda nel girone M di Seconda Categoria, con i faentini del San Rocco assieme a Stella Azzurra Zolino, Juvenilia e Sporting Valsanterno, tutte formazioni a punteggio pieno. Per il San Rocco larga vittoria (4-1) a Bagnara grazie anche alla doppietta di Tamburini nei primi minuti. In coda, ancora senza punti, proprio Bagnara e San Potito. Nel girone N, invece, Low Street Ponte Nuovo a valanga (6-0) sui forlivesi del Real, anche per merito di Noschese e Buonavoglia. Ravennati in testa assieme ai cervesi della Polisportiva 2000, nonché di Fiumanese e Deportivo Roncadello. Seconda Categoria (3ª giornata). Girone M: Bagnara-San Rocco 1-4, B. Tuliero-Vis Faventia 0-1, Brisighella-Sp. Valsanterno 1-2, Juvenilia-S. Imolese 1-0, Psp-Santagata Sport 1-0, Riolese-C. Erika 1-2, S. Potito-St. Azzurra Zolino 1-3. Classifica: Juvenilia, San Rocco, St. Azzurra Zolino, Sp. Valsanterno 6; C. Erika, Psp, Vis Faventia, Riolese 3; B. Tuliero, S. Imolese, Brisighella, Santagata Sport 1; S. Potito, Bagnara 0. Girone N: F. Zarattini-Dep. Roncadello 1-2, Fiumanese-Valmontone 4-1, Gs Romagna-St. Rossa 0-1, Low Street-Real 6-0, Mezzano-Pol. 2000 0-1, P. Fuori-P. Marina 2-2, Vita-P. L. Reda 1-0. Classifica: Dep. Roncadello, Pol. 2000, Fiumanese, Low Street 6; P. Fuori 4; St. Rossa, F. Zarattini, Mezzano, Vita 3; P. Marina 1; Valmontone, Real, Gs Romagna, P. L. Reda 0. (Calonici del Borgo Tuliero)

u.b.