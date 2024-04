SECONDA CATEGORIA. Il Sorano affronta il Campagnatico

Il dopo Pasqua in Seconda categoria porta ancora il duello a distanza in vetta al girone G. Pur con lo Scarlino promosso per la vittoria della Coppa Toscana, la formazione di Cavaglioni vuol vincere anche il campionato. Ed oggi sul campo della Nuova Grosseto proverà a prendersi i tre punti, anche perché il Sorano – che ha ridotto a 2 punti lo svantaggio – proverà a superare il Campagnatico per tentare il tutto per tutto in queste ultime giornate. In ottica playoff ci crede sempre l’Orbetello ma i lagunari dovranno prima battere la Maglianese e ridurre il divario col Sorano che ad oggi è di 10 punti. Il programma: girone C, Castelnuovo-Montieri; girone G, Castiglionese-Caldana, Cinigiano-Castell’Azzara, Marina-Santa Fiora, Nuova Grosseto -Scarlino, Orbetello-Maglianese, Rispescia-Marsiliana, Roccastrada-Alberese, Sorano-Campagnatico.