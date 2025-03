Seconda categoria. Impresa Corsanico: Subito ridotto in dieci, vince 3-1. Chi non riesce più a cogliere i tre punti è il Massarosa

In Seconda categoria si conferma in grande spolvero il Corsanico sesto della classe che dopo la sconfitta 3-0 contro la lanciatissima capolista Fivizzanese patita domenica scorsa si rialza subito tornando immediatamente a fare bottino pieno. E per gli orange collinari fanno ben 22 punti fatti nelle 11 giornate del girone di ritorno, in cui la squadra di Gabriele Mazzei ha collezionato 7 vittorie. L’opposto dei cugini del Massarosa che invece attraversano un periodo di profonda crisi di risultati avendo fatto soltanto 8 punti negli stessi 11 turni dopo il giro di boa in cui ha rimediato 7 sconfitte.

Il Corsanico contro l’Atletico Carrara ha vinto 3-1 ma la partita gli si era messa male quando già al 7’ veniva espulso il portiere Lorenzo Lippi obbligando a correre ai ripari con l’inserimento dell’altro portiere Mei al posto del terzino destro Checchi e col conseguente rimescolamento in campo. Nonostante ridotto subito in inferiorità numerica il Corsanico si porta sul 2-0 in pochi minuti, dal 14’ al 19’, grazie alle reti del centrale D’Agliano e di capitan Frusteri (che si è ripreso la fascia sinistra). Grande reazione dunque in 10 contro 11 culminata poi nella ripresa anche col gol del definitivo 3-1 a firma del terzino Gabriele Giunta. Quindi un Corsanico che segna parecchio coi suoi difensori. Anche se il migliore in campo arancione è stato l’ala Gabriele Gori.

Il Massarosa invece non sa più vincere, nemmeno sul campo del fanalino di coda Pieve San Paolo. Nello 0-0 dei biancorossi spicca il rigore fallito da Volpe all’85’ (parato da Nelli) quando poi i lucchesi ultimi della classe sono rimasti anche in 10 per l’espulsione dell’ex Ezzaki.