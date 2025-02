Seconda categoria. Isolotto a passo di carica. Si punta al grande salto

L’Isolotto detta legge nel girone E del campionato di Seconda categoria, con il chiaro obiettivo della vittoria del campionato. Il quotato ed esperto allenatore Pippo Borghini, ex Club Sportivo, guida dalla panchina un gruppo di giocatori di valore. I biancorossi dell’Isolotto si dimostrano i più forti e sono al primo posto della classifica, dopo 19 giornate, con 14 punti di vantaggio sul Bibe 1964. Fino ad ora l’Isolotto ha ottenuto 16 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il presidente Giovanni Biondi, il vice presidente Alessandro Parigi e il direttore generale Claudio Guarducci, stanno lavorando per far crescere sempre più il glorioso sodalizio di via Pio Fedi. Tanti sono stati gli inserimenti di volti nuovi, con la conferma in gran parte del gruppo storico. Il progetto di calcio di Borghini, oltre al bel gioco, si basa su serietà e spirito di appartenenza, fondamentali per creare una formazione vincente in un clima ottimale. La squadra è competitiva ed unisce nel migliore dei modi esperienza e gioventù, giocando con amicizia e aiutandosi reciprocamente.

"Alla squadra - afferma Borghini - ho ribadito le linee fondamentali a cui si ispira da sempre l’Isolotto ed in particolare: rispetto delle regole e degli avversari, mantenere un profilo economico sostenibile, valorizzare qualche giovane del settore giovanile e scendere in campo con l’entusiasmo fondamentale per il raggiungimento di importanti risultati. Ringrazio giocatori e società per impegno e passione".

La rosa giocatori. Portieri: Francesco Cosi, Michelangelo Iumento, Lorenzo Landini, Niccolò Marcucci. Difensori: Niccolò Ariani, Gabriele Girardi, Matteo Pascoli, Lapo Salucci, Leonardo Vanzi, Lorenzo Pollini. Centrocampisti: Antonio Pettini, Oliver Susini, Gabriele Bercigli, Lorenzo Morandi, Jonathan Palloni, Eddy Cauraro, Andrea Sarri. Attaccanti: Cosimo Marcos Cariulo, Niccolò Virgili, Mattia Lombardini, Andrea Pascoli, Niccolò Sponsa, Alessio Di Pasquale. Allenatore Paolo Borghini, vice Lorenzo Mazzuoli, preparatore dei portieri Michele Santini. Dirigenti: Alessandro Parigi, Renato Di Costanzo, Roberto Biondi, Fulvio Zanderigo.

Francesco Querusti