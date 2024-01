Seconda categoria La capolista Carrarese Giovani affronta il Lido di Camaiore. Fivizzanese-Montignoso match clou. Derby tra Filattierese e Monzone

La diciassettesima del campionato di Seconda categoria (ore 15) è una di quelle giornate che possono segnare la stagione. In programma ci sono scontri che si annunciano caldissimi per delineare le posizioni di alta e bassa classifica. La Carrarese Giovani (38 punti) che continua ad abitare sul piano più alto della classifica chiede il passo al Lido di Camaiore (13). Una lunga settimana di preparazione e di attese per Fivizzanese (34)-Montignoso (31), rispettivamente seconda e terza forza del torneo, questo pomeriggio con calcio d’avvio programmato alle 15 al ’Rolando Rocchi’ di Podenzana. Serve calore doppio a questa Fivizzanese ingolfatasi sette giorni fa sul campo del Ponte alle Origini. A inizio settimana la comitiva medicea sembrava spaventata, camminava al ’Comunale’ silenziosa preparando l’incontro interno con il Montignoso. I rossoblù di Alberti dopo il pari impostogli dallo Sporting Camaiore (16) arrivano in Lunigiana con il dichiarato obiettivo di ottenere il massimo del risultato per tornare a correre. Alla ’Selva’ si gioca il primo derby lunigianese del ritorno che mette a confronto la Filattierese (29) e il Monzone (19). I castellani chiedono i tre punti, allo stesso tempo i termali affidati a Nicola Mastrini hanno un solo obiettivo: vincere. Al ’Bottero’ confronto la rivelazione del campionato Villafranchese (30) e l’Atletico Carrara (14): i marmiferi non stanno attraversando un grande momento. Il più cupo è Stefano De Angeli che di solito appare solare, ma deve essersi stancato del chiacchiericcio sui problemi psicologici della squadra dopo la tremenda mazzata registrata in casa contro il Massarosa. Oggi, dopo gli arrivi di Ginocchi e Guadagni, ha soltanto voglia di prove concrete, di una squadra che deve cambiare atteggiamento e ripartire subito. Ma la Villafranchese è favorita. Il San Vitale (10) deve sfruttare al massimo il turno interno che lo mette contro il Ponte alle Origini. Infine il Ricortola (30) va sul campo dello Sporting Camaiore per far rispettare i favori del pronostico e continuare la sua ascesa.

Ebal.