Seconda categoria. La mamma Fabrizia Ghergo sfida il figlio Luca Ricciotti

"In campo non si guardano parentele: sono felice quando mio figlio gioca bene e si diverte ma oggi dobbiamo vincere noi". Parla Fabrizia Ghergo, dirigente della United Civitanova, e madre del giovane Luca Ricciotti, terzino della Vigor Macerata. Oggi saranno su due fronti in occasione del match di Seconda categoria, girone E. "Il tifo per mio figlio lo faccio a casa, sul campo di gioco è un’altra storia. Sono molto competitiva e oggi c’è una partita che dobbiamo vincere. OItretutto per questo match ho rinunciato anche a un lavoro". Il calcio appassiona Fabrizia Ghergo. "Mi piace, quando mio figlio era più piccolo sono stata dirigente accompagnatrice della Vis Macerata e andavo in panchina. Poi crescendo ho fatto un passo indietro, tempo fa mi è stato proposto di entrare nella società civitanovese ed eccomi qua. Negli ultimi quattro anni ho visto in cinque occasioni le partite di mio figlio. Oramai è grande e non ha importanza che ci sia la madre a tifare per lui sugli spalti".