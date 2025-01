Seconda categoria. La neo capolista Sorano nel derby con San Quirico

In Seconda categoria la neocapolista Sorano ospiterà il San Quirico in un derby molto sentito. La squadra allenata da Daniele Viviani cerca un successo che le permetta di rimanere al comando contro i giallorossi ospiti che stanno lottando per uscire dalla zona playout. Il Cinigiano, sceso al secondo posto con un punto in meno rispetto alla squadra di testa, sarà impegnato invece in trasferta col Castell’Azzara. Il Campagnatico, terzo, è atteso dall’impegnativa trasferta sul campo del Manciano, sesto. In chiave salvezza spicca la partita che mette di fronte la Marsiliana, terzultima, e il fanalino di coda Castiglionese. Il programma: Roccastrada-Virtus Amiata, Manciano-Campagnatico Arcille, Riotorto-Santa Fiora, Marsiliana-Castiglionese, Sorano-San Quirico, Castell’Azzara-Cinigiano, Marina-Maglianese, Paganico-Montieri.