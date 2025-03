Seconda categoria. La Nuova Radicofani ferma la ’regina’ Bettolle, poker del Campiglia

Seconda categoria girone E. Campiglia-Meroni-4-0. Il Campiglia vince con ampio punteggio sul pur propositivo Meroni e si riprende il secondo posto in classifica. Partenza determinata e vantaggio del team colligiano con Cruciani, cui fa seguito il raddoppio di Zagami. Al 44’ ancora Zagami con il terzo gol. Nella ripresa il Meroni prova a riaprire il confronto al 78’ arriva il poker del Campiglia firmato da Guarino.

Staggia-Isolotto-0-0. Due occasioni per parte, ma nessuna realizzazione. Lo Staggia si tiene stretto il punto, in ottica salvezza diretta, contro i fiorentini primi della classe e già sicuri del salto di categoria.

Florence Sporting club-Castellina in Chianti-1-0. Classico incontro da zero a zero. Ma al 3’ della ripresa i padroni di casa approfittano di una indecisione degli avversari e siglano, con Sillah, il vantaggio. Il Castellina si scuote e ha anche l’occasione per realizzare. Ma il pari non matura.

Seconda categoria girone L. Atletico Piazze-Serre-4-2. Il Serre prova a tenere testa ai padroni di casa, che però hanno la meglio. Non basta agli ospiti la doppietta di Kokora. I locali hanno Ravazzi, autore di due reti, quindi Medi e Plaku.

Chiusi-Vescovado-1-1. Kokora in gol per il Chiusi. Un’autorete premia gli sforzi del Vescovado.

Fonte Belverde-Berardenga-2-2. Un Berardenga in fase di ripresa, impone il pari ai componenti del team di casa. Sodiq e Gori i realizzatori della Fonte Belverde. Il Berardenga si distingue con Nicolella e Morina.

Nuova Radicofani-Bettolle-2-0. Cade la capolista. Vannuzzi a Cappelli regalano punti preziosi alla Nuova Radicofani in ottica salvezza.

Guazzino-Unione Poliziana-0-1. Tortoioli firma l’impresa.

Voluntas-Monteroni-0-0. Nell’incontro a Trequanda, la Voluntas in emergenza per l’organico cerca fino in fondo il successo. La compattezza della squadra ospite e la sfortuna (due conclusioni respinte dalla traversa) impediscono alla Voluntas i tre punti.

Olimpic Sarteano-Cetona 2-1. Affermazione dell’Olimpic, di misura. Segnano Ferranti e Rossi per l’Olimpic, Chierchini per gli ospiti.

Rosia-Virtus Asciano-3-0. Il Rosia non dà scampo alla Virtus Asciano con Fusi, Tozzato e Rustici.

