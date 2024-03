Seconda categoria. L’Alfonsine si rialza. Bomber Camara lancia il Bagnacavallo

Un’unica gara rinviata per impraticabilità di campo, nei due gironi ravennati di Seconda. Non si gioca Palazzuolo-Riolese: così la capolista del girone M, l’Only Sport Alfonsine (4-0 alla Vis Faventia) allunga proprio sulla Riolese che viene scavalcata anche dal Bagnacavallo, vittorioso 2-1 a Lavezzola sul Centro Erika con il 13º gol di Camara, ora capocannoniere solitario del girone. Bene anche il Vita che sale al terzo posto col successo per 1-0 sulla Real Voltanese, propiziato dalla 9ª rete di Matteo Dalmonte (foto). Nel girone N il Marina vince 2-0 (doppietta di Dirani) la sfida delle seconde col San Pancrazio ma il Vecchiazzano passa 2-1 anche a Porto Fuori e mantiene 11 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. Risultati (21ª giornata). Girone M: Bagnara-C. Guelfo 1-0, B. Tuliero-Conselice 0-2, C. Erika-Bagnacavallo 1-2, Only Sport-Vis Faventia 4-0, Palazzuolo-Riolese rinv., R. Voltanese-Vita 0-1, S. Potito-San Rocco 1-1. Classifica: Only Sport 47; Bagnacavallo 40; Riolese, Vita 38; Faventia 33; C. Erika 31; C. Guelfo 30; Palazzuolo 28; B. Tuliero, S. Rocco, Bagnara 26; S. Potito 20; Conselice 14; R. Voltanese 9. Girone N: F. Zarattini-Fiumanese 2-1, Gs Romagna-Dep. Roncadello 1-0, Godo-Valmontone 1-2, Low Street-S. Zaccaria 5-1, Marina-S. Pancrazio 2-0, P. Fuori-Vecchiazzano 1-2, Real-St. Rossa 1-2. Classifica: Vecchiazzano 57; Marina 46; S. Pancrazio 43; Low Street 39; Fiumanese 34; Gs Romagna 33; F. Zarattini 32; St. Rossa 29; Real 26; Valmontone 19; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.