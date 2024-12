Seconda categoria: Massarosa e Corsanico affrontano sfide cruciali alla 13ª giornata

Anche in Seconda categoria siamo alla 13ª giornata che è la terzultima prima del giro di boa. Per le due massarosesi esami importanti quest’oggi.

Il Massarosa riceve al Comunale “Leone Vignali“ il Dallas Romagnano (fischierà Domenico Puopolo di Prato). La trasferta di Monzone ha lasciato un po’ di strascichi in casa biancorossa oltre al risultato negativo. Manca capitan Bartoli squalificato e poi ci sono Cotza e Bertolucci infortunati in infermeria. Occhio anche ai tanti diffidati. Ma Mauritanio Misuri ha una rosa ampia e dice: "Ci vorrebbe una vittoria che ci darebbe di nuovo delle sicurezze che al momento purtroppo ci mancano".

Il Corsanico invece è in trasferta sul campo del San Vitale Candia, dove come arbitro designato c’è Lorenzo Peruzzi di Pontedera. Il tecnico Gabriele Mazzei è ancora alle prese con varie defezioni dei lungodegenti. Intanto l’ex capitano orange Cipollini ha trovato una nuova collocazione in categoria: si è accasato alla Carrarese Giovani.