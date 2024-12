Seconda categoria: Migliarino Vecchiano sfida la capolista Fivizzanese

La domenica di Seconda categoria (13ª giornata) si apre con il big match allo stadio Faraci di Vecchiano tra la seconda forza del torneo, il Migliarino Vecchiano (27 punti), e la capoclasse Fivizzanese (29). "E’ uno scontro diretto – dice il diesse della capolista Filippo Tornaboni –e per noi sarà un match difficile contro una squadra motivatissima che non vuole che si ripeta lo sgambetto fattogli due domeniche fa dalla Carrarese Giovani. Dovremo dare il massimo, capaci anche di superarci. È inutile stare lì a girarci intorno, il Migliarino non è una meteora, come qualcuno all’inizio sosteneva. E’ una squadra giovane e forte".

Il Monzone, dopo la dura lezione che ha impartito (3-1) sette giorni fa al Massarosa, oggi se la vedrà al ’Giannetti’ con un avversario da prendere con le mole. Il Pontasserchio, infatti, si trova sul sesto predellino del podio a due punti (18) dai lunigianesi in zona playoff. In sostanza, la squadra termale di Carboni incute timore e statene certi che tenterà di assicurarsi l’intera posta in palio.

La Carrarese Giovani (24 punti) sarà impegnata al ’Romiti’ contro il Pontremoli per un derby in cui parte favorita. Il Pontremoli, nella nottata di venerdì, si è assicurato le prestazioni del portiere Matteo Gazzoli. "Come affronteremo l’impegno? – si domanda il ditti Massimo Preti – Come sempre, senza calcoli o timori eccessivi, col massimo di rispetto per un avversario costruito per vincere il campionato, che fa della velocità e dell’organizzazione la sua arma migliore. Noi però siamo convinti della nostra forza e con coraggio e ritmo cercheremo di raccogliere il massimo".

La Filattierese, orfana delle sue star, è chiamata alla ’Selva’ a battere il fanalino di coda Pieve San Paolo. Fuori porta a rischio per il Dallas Romagnano, sul campo del Massarosa, mentre Atletico Carrara, San Vitale e Villafranchese hanno l’obbligo di far valere il fattore campo contro Segromigno, Corsanico e Ricortola.