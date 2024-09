Seconda Categoria Nella Coppa Toscana risultato a sorpresa sotto la luce artificiale del Lunezia. Il Pontremoli piega laVillafranchese. Conedere sbaglia il rigore del pareggio

Pontremoli

PONTREMOLI FC: Gjoka, Moscatelli Mattia, Lecchini, Ramaj, Cervara, Carare (84’ Moscatelli Michele), Ginesi, Bregasi Dennis (67’ Ribolla), Ferrara, Gaddari, Polloni. All.: Cocchi.

VILLAFRANCHESE: Liccia, Conti Mattia, Iorfida, Caroli, Mandaliti, Ortelli, Giannotti (72’ Conedera), Orsoni (76’ Manganelli), Branca, Trevisan (69’ Gneri 88’ Conti Simone), Gnoffo (39’ De Negri). All.: Conti Gianluca.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 2’, 79’e 92’ Ferrara, 48’ Caroli.

Note: espulso al 66’ Mattia Moscatelli. 87’ –Gjoka para un calcio di rigore a Conedera.

PONTREMOLI – Terza giornata del primo turno di Coppa Toscana girone A, a far festa, sorprendendo un po’ tutti, è il Pontremoli che per assicurarsi il pass aveva un solo risultato a disposizione: la vittoria. Pontremolesi che sotto la luce artificiale del Lunezia hanno rimandato battuti i cugini della Villafranchese, rimasti inchiodati con tre punti nella mini-classifica che vedeva la Filattierese (1) già esclusa dalla manifestazione infrasettimanale.

La squadra di Guido Cocchi ha smontato, sfruttando al massimo due calci da fermo, quella di Gian Luca Conti, che ha fallito dagli undici metri con Conedera la ghiotta opportunità per rimettere in parità il risultato al minuto 87’. Gaddari, ultimo arrivato in biancoceleste in mezzo fa il califfo, Trevisan e Orsoni si sacrificano in copertura, la davanti il gigante Ferrara sempre in agguato pronto a colpire. Infatti, il cannoniere pontremolese (tripletta) dopo 120“ su calcio di punizione accordato per un atterramento sul genio e sregolatezza Gaddari dal limite dell’area scarica un missile imprendibile per Liccia.

Pareggio momentaneo di capitan Luca Caroli che scarica il suo destro a giro e va ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Padroni di casa nuovamente avanti a undici minuti dalla fine dei 90’: angolo di Sebastiano Ginesi a pescare sul primo palo Ferrara, il colpo di testa del centravanti gonfia la rete per la seconda volta la porta difesa da Liccia. Nei minuti di recupero la terza marcatura di Ferrara che fa partire dalla lunga distanza un bolide che sorprende l’estremo